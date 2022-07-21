Директор «Интера» ушёл от ответа на вопрос о будущем Шкриньяра

В летнее трансферное окно защитник Милан Шкриньяр может сменить «Интер» на «ПСЖ». Фанаты «нерадзурри» хотят, чтобы словак остался – накануне они даже донесли свою позицию руководителям клуба с помощью баннера.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта не дал конкретного ответа на вопрос о будущем Милана Шкриньяра.

«Останется ли Шкриньяр? Я уже говорил об этом», - сказал Маротта журналистам после собрания Серии А.

Отметим, что Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года после перехода из «Сампдории». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего защитника в 65 миллионов евро.