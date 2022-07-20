​Ультрас «Интера» обратились к руководству из-за ситуации со Шкриньяром

В последнее время в прессе много говорят о возможном трансфере защитника Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ». Свою позицию в этом вопросе высказали ультрас миланского клуба. Они вывесили около штаб-квартиры клуба баннер с такой надписью: «Чёткие договорённости – долгая дружба. Не трогайте Шкриньяра». Об этом рассказывает CalcioMercato.

27-летний Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. За пять сезонов словацкий футболист провёл во всех соревнованиях 215 матчей. На счету Шкриньяра 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа.