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Чемпионат Италии. Серия А

​Ультрас «Интера» обратились к руководству из-за ситуации со Шкриньяром

20 Июля 2022 • 16:17 Комментировать

В последнее время в прессе много говорят о возможном трансфере защитника Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ». Свою позицию в этом вопросе высказали ультрас миланского клуба. Они вывесили около штаб-квартиры клуба баннер с такой надписью: «Чёткие договорённости – долгая дружба. Не трогайте Шкриньяра». Об этом рассказывает CalcioMercato. 

27-летний Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. За пять сезонов словацкий футболист провёл во всех соревнованиях 215 матчей. На счету Шкриньяра 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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