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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готовится оформить очередной трансфер

14 Июля 2022 • 13:21 Комментировать

Защитник генуэзского «Дженоа» Андреа Камбьясо переходит в туринский «Ювентус», такой информацией посредством соцсетей поделился инсайдер Николо Скира.

Журналист сообщил, что трансфер 22-летнего футболиста обойдется «старой синьоре» в девять миллионов евро. При этом сумма сделки может увеличиться с учетом бонусных выплат. Контракт Камбьясо с итальянским грандом будет рассчитан до лета 2026 года, его заработная плата составит один миллион евро.

Андреа является воспитанником академии «Дженоа». В сезоне-2021/2022 защитник принял участие в 27 играх, забил один мяч и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Камбьясо
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