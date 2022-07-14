«Ювентус» готовится оформить очередной трансфер

Защитник генуэзского «Дженоа» Андреа Камбьясо переходит в туринский «Ювентус», такой информацией посредством соцсетей поделился инсайдер Николо Скира.

Журналист сообщил, что трансфер 22-летнего футболиста обойдется «старой синьоре» в девять миллионов евро. При этом сумма сделки может увеличиться с учетом бонусных выплат. Контракт Камбьясо с итальянским грандом будет рассчитан до лета 2026 года, его заработная плата составит один миллион евро.

Андреа является воспитанником академии «Дженоа». В сезоне-2021/2022 защитник принял участие в 27 играх, забил один мяч и отдал четыре голевых паса.