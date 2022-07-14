Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл де Лихту замену в стане принципиального соперника

14 Июля 2022 • 11:14 Комментировать

Туринский «Ювентус» определился с футболистом, который заменит в команде защитника Маттайса де Лихта. По информации от La Gazzetta dello Sport, приоритетным вариантом для команды Массимилиано Аллегри является Глейсон Бремер из «Торино».

Напомним, что бразилец долгое время был одной из главных трансферных целей миланского «Интера». «Нерадзурри» всё ещё хотят его подписать, но запрашиваемые 40 миллионов евро пока мешают клубу провернуть сделку.

В случае продажи де Лихта «Ювентус» готов воспользоваться ситуацией и перехватить бразильца у «Интера». Напомним, что нидерландец с большой долей вероятности покинет «старую синьору» этим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Маттайс де Лихт Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
11:51 · Италия. Серия А
Губерниев дал совет Алексею Миранчуку по поводу карьеры
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нашёл замену Кулибали
11:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл де Лихту замену в стане принципиального соперника
10:51 · Италия. Серия А
Суарес не входит в сферу интересов «Милана»
10:02 · Италия. Серия А
«Милан» расстался с защитником
09:16 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Болоньи» Сванберг может продолжить карьеру в Бундеслиге
08:09 · Италия. Серия А
«Торино» готов снизить стоимость Бремера, которого хочет купить «Интер»
07:55 · Италия. Серия А
Итальянский гранд близок к трансферу Луиса Суареса
07:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» хотел подписать двух опытных форвардов
07:09 · Италия. Серия А
Колыванов: Кокорин должен воспользоваться своим шансом
07:03 · Италия. Серия А
«Монца» хочет арендовать полузащитника «Ромы»
07:00 · Италия. Серия А
«Галатасарай» почти договорился с форвардом «Кальяри»
06:34 · Италия. Серия А
Экс-менеджер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Миранчуку
06:27 · Англия. Премьер-лига
«Милан» упустил звезду «Брюгге»
02:11 · Италия. Серия А
«Интер» рассчитывает оформить покупку лучшего защитника Серии А к следующей неделе
Все новости
Рекомендуем