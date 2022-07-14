«Ювентус» нашёл де Лихту замену в стане принципиального соперника

Туринский «Ювентус» определился с футболистом, который заменит в команде защитника Маттайса де Лихта. По информации от La Gazzetta dello Sport, приоритетным вариантом для команды Массимилиано Аллегри является Глейсон Бремер из «Торино».

Напомним, что бразилец долгое время был одной из главных трансферных целей миланского «Интера». «Нерадзурри» всё ещё хотят его подписать, но запрашиваемые 40 миллионов евро пока мешают клубу провернуть сделку.

В случае продажи де Лихта «Ювентус» готов воспользоваться ситуацией и перехватить бразильца у «Интера». Напомним, что нидерландец с большой долей вероятности покинет «старую синьору» этим летом.