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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» пытается сбить ценник на Скамакку

06 Июля 2022 • 19:41 Комментировать

Французский «ПСЖ» продолжает интересоваться игроком «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой. RMC sport сообщает, что столичный гранд не отказывается от установленного «нероверди» ценника на игрока, однако не оставляет попыток снизить его трансферную стоимость.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что парижане не готовы платить столь высокую цену за игрока «черно-зеленых», а президент итальянской команды Карневали и вовсе отмечал, что французы не выходили на связь с клубом за последние 10 дней.

В минувшем сезоне Серии А Скамакка забил в составе «Сассуоло» 16 голов в 36-ти матчах. Это позволило футболисту стать лучшим бомбардиром в составе своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Лига 1 Джанлука Скамакка
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