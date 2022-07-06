Кьеллини занимается благотворительностью

Защитник Джорджо Кьеллини будет выступать в североамериканской лиге МЛС, и накануне завершающего этапа своей карьеры он решил посодействовать благотворительным веяниям, выставив на аукцион некоторые из вещей, которые знаменовали его карьеру. В частности, речь идет о нескольких футболках, например, в которой он сыграл в финале Евро-2020 или которую получил в обмен от Криштиану Роналду, а также о других предметах, например, щитках.

Все вырученные средства от распродажи будут направлены на благотворительные цели в рамках проекта Insuperabili Onus, лицом которого Кьеллини является уже десять лет, сообщает ITASportPress.