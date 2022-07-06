Романо: Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за клуб.

Прежнее соглашение 40-летнего шведа с «россонери» истекло 1 июля. С тех пор Ибрагимович числится в статусе свободного агента, однако ещё в мае достоверные источники сообщали о взаимной заинтересованности сторон в продолжении сотрудничества. Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, теперь Златан принял окончательное решение подписать новый контракт с «Миланом» с сокращением зарплаты. Договор будет рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что Ибрагимович не сможет сыграть в ближайшие шесть-семь месяцев из-за травмы колена.