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Чемпионат Италии. Серия А

​Ориги – игрок «Милана» официально

05 Июля 2022 • 17:25 Комментировать

«Милан» через свой клубный сайт объявил о трансфере Дивока Ориги. 27-летний бельгийский нападающий подписал с «россонери» трудовое соглашение сроком на четыре сезона.

Предыдущим клубом Дивока Ориги был «Ливерпуль», цвета которого он защищал на протяжении четырёх футбольных лет.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии после паузы длиной в 11 лет. В новом сезоне команда Стефано Пиоли представит свою страну на групповой стадии Лиги чемпионов.

Добавим, что Дивок Ориги является футболистом национальной сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
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