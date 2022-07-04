Лаутаро Мартинес выбрал клуб на следующий сезон

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался касательно своего будущего в итальянском клубе. Ранее СМИ связывали аргентинского нападающего с переходом в другую команду.

«До старта сезона осталось около месяца. Еще один год вместе», - оставил сообщение 24-летний футболист в социальной сети миланского клуба.

Ранее ходили слухи о переезде Лаутаро в английскую Премьер-лигу, где интерес к нему проявлял лондонский «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Мартинес сыграл за «нерадзурри» 48 поединков, записав на свой счет 25 забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2026 года.