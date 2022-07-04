Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Давид Луис может перейти в итальянский гранд

04 Июля 2022 • 07:14 Комментировать

Опытный бразильский защитник Давид Луис, ныне играющий у себя в родных пенатах за «Фламенго», может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По данным журналистов, у 35-летнего футболиста появился вариант трудоустройства в одном из топ-клубов чемпионата Италии. Заинтересованность в трансфере Давида проявляет миланский «Интер».

В Европе Луис известен по выступлениям за лиссабонскую «Бенфику», лондонские «Челси» и «Арсенал», а также французский «ПСЖ».

Во «Фламенго» защитник перебрался осенью 2021 года, подписав контракт до декабря 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Давид Луис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
08:12 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес выбрал клуб на следующий сезон
07:14 · Италия. Серия А
Давид Луис может перейти в итальянский гранд
01:36 · Италия. Серия А
Сакки о Дибале: «Пару лет назад я рекомендовал его Берлускони»
03 Июля
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 55 млн евро
21:26 · Италия. Серия А
​В «Торино» отреагировали на слухи об интересе к Алексею Миранчуку
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Глава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» уверен в успехе сделки по де Лихту
17:53 · Италия. Серия А
​В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к Миранчуку
17:19 · Италия. Серия А
Ибрагимович стал свободным агентом, но бывший клуб намерен подписать с ним контракт
17:02 · Англия. Премьер-лига
Опубликован самый дорогой состав из свободных агентов фото
15:55 · Италия. Серия А
Флоренци попрощался с римскими болельщиками в социальных сетях
15:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» возьмет в аренду вратаря «Аталанты» Голлини
15:25 · Италия. Серия А
​Сакки дал Дибале совет по выбору клуба в Серии А
15:17 · Италия. Серия А
Дибала выбрал клубы, где хочет продолжить карьеру
13:05 · Италия. Серия А
«Монца» заманивает подписать Икарди любыми путями
Все новости
Рекомендуем