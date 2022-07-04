Давид Луис может перейти в итальянский гранд

Опытный бразильский защитник Давид Луис, ныне играющий у себя в родных пенатах за «Фламенго», может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По данным журналистов, у 35-летнего футболиста появился вариант трудоустройства в одном из топ-клубов чемпионата Италии. Заинтересованность в трансфере Давида проявляет миланский «Интер».

В Европе Луис известен по выступлениям за лиссабонскую «Бенфику», лондонские «Челси» и «Арсенал», а также французский «ПСЖ».

Во «Фламенго» защитник перебрался осенью 2021 года, подписав контракт до декабря 2022 года.