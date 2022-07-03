Ибрагимович стал свободным агентом, но бывший клуб намерен подписать с ним контракт

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал свободным агентом. «Милан» намеревается подписать с ним новый контракт, сообщает Sky Sport Italia.

40-летний футболист с наступлением июля стал свободным агентом. У него истёк контракт с «Миланом». В ближайшие дни, по утверждению источника, «россонери» хотят встретиться с футболистом и обсудить детали нового контракта.

Команда не хочет терять Ибрагимовича, потому что он является лидером в раздевалке. Он оказывает важнейшую роль за пределами поля на игроков своей команды. Сам же 40-летний Златан намерен продолжить карьеру, несмотря на длительное восстановление после операции. Сообщается, что шведский форвард не будет играть около полугода.