«Ювентус» согласовал контракт со звездой «Ромы»

Туринский «Ювентус» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Ромы» Николо Дзаньоло. Как сообщает журналист Николо Скира, по соглашению со «старой синьорой» итальянец будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Тем не менее, «Ювентусу» пока предстоит согласовать сумму компенсации с самой «Ромой», которая требует за своего футболиста ровно 50 миллионов евро. При этом римский клуб открыт к тому, чтобы отдать нападающего в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Дзаньоло также был интересен «Милану», но «россонери» не могут себе позволить потратить 50 миллионов, учитывая их финансовые проблемы.

В прошлом сезоне Дзаньоло забил два гола и отдал два ассиста в Серии А.