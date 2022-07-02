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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» согласовал контракт со звездой «Ромы»

02 Июля 2022 • 09:58 Комментировать

Туринский «Ювентус» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Ромы» Николо Дзаньоло. Как сообщает журналист Николо Скира, по соглашению со «старой синьорой» итальянец будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Тем не менее, «Ювентусу» пока предстоит согласовать сумму компенсации с самой «Ромой», которая требует за своего футболиста ровно 50 миллионов евро. При этом римский клуб открыт к тому, чтобы отдать нападающего в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Дзаньоло также был интересен «Милану», но «россонери» не могут себе позволить потратить 50 миллионов, учитывая их финансовые проблемы.

В прошлом сезоне Дзаньоло забил два гола и отдал два ассиста в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло
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