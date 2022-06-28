Лидер полузащиты «Кальяри» может переехать в Германию

Полузащитник «Кальяри» Марко Рог может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игроком активно интересуется франкфуртский «Айнтрахт», который хочет усилить свой центр поля.

Рог перешёл в «Кальяри» в 2019 году из «Наполи» на правах аренды. Через сезон «красно-синие» выкупили его за 15 млн евро. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне 26-летний хорват провёл за итальянскую команду восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Марко пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. Сайт Transfermarkt оценивает его в шесть млн евро.