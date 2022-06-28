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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» выбыл из гонки за Саншешем

28 Июня 2022 • 20:37 Комментировать

Судя по всему, «Милану» не удастся подписать Ренату Саншеша в летнее трансферное окно. Дело не только в том, что португальский хавбек предпочитает перебраться в «ПСЖ». Важным моментом является недавний приход в парижский клуб Луиша Кампуша – португалец стал футбольным советником гранда Лиги 1. Кампуш прекрасно знает Саншеша, ведь ранее он работал спортивным директором «Лилля», где сейчас выступает футболист. Португальский функционер является ключом к этому трансферу. Об этом на страницах своего сайта рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Луиш Кампуш Трансферы футбола - лето 2022
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