​«Милан» выбыл из гонки за Саншешем

Судя по всему, «Милану» не удастся подписать Ренату Саншеша в летнее трансферное окно. Дело не только в том, что португальский хавбек предпочитает перебраться в «ПСЖ». Важным моментом является недавний приход в парижский клуб Луиша Кампуша – португалец стал футбольным советником гранда Лиги 1. Кампуш прекрасно знает Саншеша, ведь ранее он работал спортивным директором «Лилля», где сейчас выступает футболист. Португальский функционер является ключом к этому трансферу. Об этом на страницах своего сайта рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио.