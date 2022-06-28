​Саншеш очень хочет в «ПСЖ»

Полузащитник Ренату Саншеш очень хочет оказаться в «ПСЖ» этим летом на фоне имеющихся у него других вариантов. Об этом рассказывает Le Parisien. Французский гранд, по данным источника, предлагает «Лиллю» за Саншеша 10 миллионов евро.

Ренату Саншеш выступал за «Лилль» на протяжении двух последних сезонов после того, как португалец не смог заиграть в «Баварии», где с ним связывали большие надежды.

В августе Ренату Саншешу исполнится 25 лет.

Сезон 2022/2023 в чемпионате Франции стартует в августе. Титул чемпиона Лиги 1 будет защищать «ПСЖ».