Приоритетный вариант «ПСЖ» для усиления атаки – нападающий из Серии А

Французский «ПСЖ» продолжает вести работу на трансферном рынке. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, приоритетным вариантом для парижан на усиление нападения является форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка.

«ПСЖ» активно ведёт переговоры с «Сассуоло» в попытках согласовать сумму компенсации за молодого таланта. Напомним, что клуб также работает над трансфером другого игрока из Серии А – защитника Милана Шкриньяра из «Интера».

Таким образом, трансфер Скамакки заблокирует переход в команду нападающего «Реймса» Уго Экитике, кандидатуру которого активно продвигает спортивный директор Лукас Кампос.