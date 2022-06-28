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Приоритетный вариант «ПСЖ» для усиления атаки – нападающий из Серии А

28 Июня 2022 • 14:35 Комментировать

Французский «ПСЖ» продолжает вести работу на трансферном рынке. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, приоритетным вариантом для парижан на усиление нападения является форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка.

«ПСЖ» активно ведёт переговоры с «Сассуоло» в попытках согласовать сумму компенсации за молодого таланта. Напомним, что клуб также работает над трансфером другого игрока из Серии А – защитника Милана Шкриньяра из «Интера».

Таким образом, трансфер Скамакки заблокирует переход в команду нападающего «Реймса» Уго Экитике, кандидатуру которого активно продвигает спортивный директор Лукас Кампос.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка
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