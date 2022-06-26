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​«Это было похоже на предсмертную травму»: Осимхен вспомнил о столкновении со Шкриньяром

26 Июня 2022 • 18:03 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен вспомнил о серьёзной травме, полученной в ноябре прошлого года в столкновении с Миланом Шкриньяром из «Интера».

«Это было похоже на предсмертную травму. Но когда я смог уйти с поля самостоятельно, то понял, что справлюсь.

По результатам снимка выяснилось, что я поломал много костей. У меня в челюсти около 18 винтов, пришлось пройти через многое. Я перенёс много бессонных ночей –  не мог спать и есть. Но я боец», - сказал Осимхен в Нигерии, давая интервью для Wazobia FM.

В сезоне 2021/2022 Виктор Осимхен забил 18 голов и отдал 6 голевых передач в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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