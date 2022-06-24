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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле: «Я не уходил из сборной Италии»

24 Июня 2022 • 23:22 Комментировать

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что намерен продолжить выступления за сборную Италии.

Капитан и лидер «Лацио» не появлялся в составе национальной команды с момента рокового поражения от Северной Македонии в стыковом противостоянии за место на чемпионате мира в Катаре.

«Я не уходил из сборной Италии, выступать за неё было моей заветной мечтой с самого детства, – приводит слова 32-летнего футболиста Tuttomercatoweb. – Синяя футболка и победа в цветах сборной – превыше всего. Невозможно передать словами ощущения после нашего триумфа на чемпионате Европы в прошлом году, мы сделали нечто невообразимое. Непопадание на чемпионат мира – событие аналогичного масштаба, но с отрицательной стороны. Этот провал навсегда останется с нами, как и прошлогодний успех», – заявил Иммобиле.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Чиро Иммобиле
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