Каннаваро считает, что Дибале следует перейти в другой клуб из топ-3 Серии А

Бывший защитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро дал совет нападающему Пауло Дибале. Итальянец считает, что аргентинцу было бы лучше перейти в «Наполи», которым руководит тренер Лучано Спаллетти.

«На месте де Лаурентиса я бы сделал Дибале предложение. Это очевидно, ведь он доступен совершенно бесплатно. Я надеюсь, что он останется в Италии, где добился большого прогресса. Я наслаждаюсь, когда наблюдаю за его игрой, но ситуация довольно сложная», – цитирует обладателя «Золотого мяча» 2006 года Football Italia.

Напомним, что Дибала пока не может договориться с «Интером» о контракте. Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», где провёл целых 7 сезонов.