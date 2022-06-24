Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро считает, что Дибале следует перейти в другой клуб из топ-3 Серии А

24 Июня 2022 • 15:46 Комментировать

Бывший защитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро дал совет нападающему Пауло Дибале. Итальянец считает, что аргентинцу было бы лучше перейти в «Наполи», которым руководит тренер Лучано Спаллетти.

«На месте де Лаурентиса я бы сделал Дибале предложение. Это очевидно, ведь он доступен совершенно бесплатно. Я надеюсь, что он останется в Италии, где добился большого прогресса. Я наслаждаюсь, когда наблюдаю за его игрой, но ситуация довольно сложная», – цитирует обладателя «Золотого мяча» 2006 года Football Italia.

Напомним, что Дибала пока не может договориться с «Интером» о контракте. Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», где провёл целых 7 сезонов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фабио Каннаваро Наполи Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
15:46 · Италия. Серия А
Каннаваро считает, что Дибале следует перейти в другой клуб из топ-3 Серии А
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»
14:43 · Италия. Серия А
Соотечественник убедил Йовича перейти в итальянский клуб
13:51 · Италия. Серия А
«Аталанта» согласовала контракт с форвардом «Интера»
12:54 · Италия. Серия А
Иличич может перебраться в другой итальянский клуб
12:44 · Италия. Серия А
Сразу три итальянских клуба претендуют на форварда «Интера»
12:30 · Италия. Серия А
Экс-игрок сборной Италии посоветовал «Наполи» подписать Дибалу
11:52 · Италия. Серия А
Бремер согласовал пятилетний контракт с «Интером»
11:44 · Италия. Серия А
«Интер» не сдаётся в переговорах с Дибалой, но игрок уже рассматривает другие варианты
11:09 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подпишет звёздного конкурента Кокорину
11:06 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт попросил руководство «Ювентуса» выставить его на трансфер, защитник интересен двум топ-клубам АПЛ 8
11:01 · Италия. Серия А
Галлиани подтвердил, что «Монца» хочет купить у «Интера» двух футболистов
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел продать Лукаку в «Барселону» или «Баварию», но помешала одна проблема
09:50 · Италия. Серия А
«Интер» поставил ультиматум «Торино» по трансферу Бремера
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем