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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» выкупит Флоренци и Мессиаса

22 Июня 2022 • 23:41 Комментировать

Руководство чемпиона Италии, «Милана», решило выкупить защитника Алессандро Флоренци и нападающего Жуниора Мессиаса. Доселе они выступали в клубе на правах аренды. Примечательно то, что «Милан» серьезно сэкономит на их покупке - оба обойдутся суммарно во всего лишь семь миллионов евро.

Флоренци будет выкуплен за сумму в 2,7 миллиона евро, хотя первоначально в контракте была прописана сумма в 4,5 миллиона. А вот Жуниор Мессиас обойдется как раз в 4,5 миллиона, которые будут уплачены в кассу «Кротоне».

Впрочем, и в этом случае изначально прописанная в арендном соглашении сумма была выше, но какая именно, ITASportPress не сообщает.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци Жуниор Мессиас
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