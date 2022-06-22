«Милан» выкупит Флоренци и Мессиаса

Руководство чемпиона Италии, «Милана», решило выкупить защитника Алессандро Флоренци и нападающего Жуниора Мессиаса. Доселе они выступали в клубе на правах аренды. Примечательно то, что «Милан» серьезно сэкономит на их покупке - оба обойдутся суммарно во всего лишь семь миллионов евро.

Флоренци будет выкуплен за сумму в 2,7 миллиона евро, хотя первоначально в контракте была прописана сумма в 4,5 миллиона. А вот Жуниор Мессиас обойдется как раз в 4,5 миллиона, которые будут уплачены в кассу «Кротоне».

Впрочем, и в этом случае изначально прописанная в арендном соглашении сумма была выше, но какая именно, ITASportPress не сообщает.