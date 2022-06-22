Чалханоглу: «Интер» намного сильнее «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнил свою бывшую команду с нынешней.

«Переход в «Интер» из «Милана» – непростой шаг, но я много работал и хотел воспользоваться возможностью присоединиться к действующим чемпионам Италии.

Когда «Милан» выиграл Скудетто, а моя команда стала второй, люди вели себя так, будто за это ответственен только я, – цитирует турецкого футболиста Football-Italia. –Я очень счастлив в «Интере». Здесь болельщики скандируют моё имя даже во время обычной разминки, чего я ни разу не слышал за четыре года в «Милане».

«Интер» намного сильнее «Милана». В проигранном дерби меня заменили на 75-й минуте при счёте 1:0, после чего мы пропустили дважды. Я открыто заявил тренеру, что считаю его виновником того поражения. В Кубке Италии мы обыграли «Милан» со счётом 3:0», – рассказал Чалханоглу.