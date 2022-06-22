Защитник «Ромы» перебрался в чемпионат Бельгии

Американский защитник «Ромы» Брайан Рейнолдс следующий сезон на правах аренды снова проведёт в бельгийском чемпионате.

Молодой 20-летний американский футболист официально подписал арендное соглашение с бельгийским клубом «Вестерло», который в прошедшем сезоне выиграл вторую лигу и вышел в элитный дивизион. Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона защитник уже выступал в Бельгии. Рейнолдс на правах аренды выступал за команду «Кортрейк».

В прошедшем сезоне Брайан Рейнолдс провёл в бельгийской лиге девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.