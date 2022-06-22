Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ромы» перебрался в чемпионат Бельгии

22 Июня 2022 • 07:05 Комментировать

Американский защитник «Ромы» Брайан Рейнолдс следующий сезон на правах аренды снова проведёт в бельгийском чемпионате.

Молодой 20-летний американский футболист официально подписал арендное соглашение с бельгийским клубом «Вестерло», который в прошедшем сезоне выиграл вторую лигу и вышел в элитный дивизион. Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона защитник уже выступал в Бельгии. Рейнолдс на правах аренды выступал за команду «Кортрейк».

В прошедшем сезоне Брайан Рейнолдс провёл в бельгийской лиге девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Вестерло Брайан Рейнольдс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
08:14 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» сразятся за чемпиона Европы - 2020
07:50 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Лукаку в «Интер»
07:36 · Италия. Серия А
Ремзи хочет получить круглую сумму за разрыв контракта с «Ювентусом»
07:05 · Италия. Серия А
Защитник «Ромы» перебрался в чемпионат Бельгии
06:52 · Италия. Серия А
«Истанбул» собирается выкупить защитника «Милана»
01:37 · Италия. Серия А
Пирло хотел бы переманить в свой новый клуб полузащитника «Ювентуса»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Лукаку пройдёт медосмотр для «Интера» на следующей неделе
00:24 · Англия. Премьер-лига
Месси, Кейн и Лукаку попали в число игроков с самым резким падением стоимости 2
21 Июня
22:46 · Италия. Серия А
Кварацхелия завершил свои выступления в чемпионате Грузии - его ждет самолёт на Неаполь
21:58 · Италия. Серия А
Прокуратура Неаполя открыла дело против де Лаурентиса - подозревается в махинациях с трансфером Осимхена 1
21:57 · Италия. Серия А
Медосмотр Мхитаряна в «Интере» состоится завтра
21:48 · Италия. Серия А
«Реал» и «Фиорентина» не могут согласовать детали аренды Йовича
21:35 · Италия. Серия А
Агент Симоне Индзаги подтвердил продление контракта с «Интером»
21:29 · Италия. Серия А
«Салернитана» приглашает Кавани
21:23 · Англия. Премьер-лига
Лукаку откажется от трети зарплаты ради возвращения в «Интер»
Все новости
Рекомендуем