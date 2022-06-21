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Чемпионат Италии. Серия А

Стала известна зарплата Шкриньяра в «ПСЖ»

21 Июня 2022 • 17:03 Комментировать

«ПСЖ» нацелился на защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Французы хотят осуществить трансфер этим летом, предложив футболисту зарплату в 7,5 миллиона евро. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Клубы продолжают вести переговоры по трансферу игрока. Журналист сообщил, что «Интер» отклонил предложение от парижан в размере 60 миллионов евро. Ранее итальянцы отказались продавать футболиста за 50 миллионов евро.

Недавно в итальянских СМИ появилась информация, согласно которой «Интер» предложил Шкриньяру новый контракт до 2026 года, а его зарплата будет составлять всего лишь 4,5 миллиона евро.   


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Серия А Лига 1 Милан Шкриньяр
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