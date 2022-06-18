«Милан» обсудит новый долгосрочный контракт с Тонали

Руководство «Милана» готово сесть за стол переговоров с полузащитником Сандро Тонали.

Текущее соглашение 22-летнего игрока истекает только через четыре года, но клуб собирается наградить итальянца более выгодным с финансовой точки зрения договором. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, боссы «россонери» уже запланировали встречу с Тонали, на которой предложат молодому полузащитнику новый контракт до 2027 года с зарплатой в 3,2 млн евро в год.

В завершившемся сезоне Сандро Тонали провёл 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя голевыми передачами, а также став победителем чемпионата Италии.