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Стало известно, когда «Интер» объявит о трансфере Дибалы

17 Июня 2022 • 08:22 Комментировать

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в новый топ-клуб. Аргентинский форвард пополнит ряды миланского «Интера».

По сообщениям инсайдера Руди Галетти в социальных сетях, «нерадзурри» объявят о подписании звездного новичка на следующей неделе. Скорее всего, это произойдет 20 или 21 июля. Переход Дибалы презентуют специальным видеороликом.

Пауло покинул «старую синьору» на правах свободного агента. В минувшем сезоне аргентинец отметился 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 39 встречах за туринский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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