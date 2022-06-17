Стало известно, когда «Интер» объявит о трансфере Дибалы

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в новый топ-клуб. Аргентинский форвард пополнит ряды миланского «Интера».

По сообщениям инсайдера Руди Галетти в социальных сетях, «нерадзурри» объявят о подписании звездного новичка на следующей неделе. Скорее всего, это произойдет 20 или 21 июля. Переход Дибалы презентуют специальным видеороликом.

Пауло покинул «старую синьору» на правах свободного агента. В минувшем сезоне аргентинец отметился 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 39 встречах за туринский коллектив.