Гаттузо хочет видеть Джеко в «Валенсии»

Форвард «Интера» Эдин Джеко заинтересовал главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо, который хочет видеть футболиста в своей команде.

Футбольный инсайдер Руди Галетти сообщил в своих социальных сетях о том, что 36-летний босниец может сменить клубную прописку уже этим летом. Вариант ухода Джеко из «Интера» осуществится, если в команду вернётся Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Джеко сыграл за «Интер» 49 матчей, в которых поразил ворота соперников 17 раз и отдал 7 результативных передач. Гаттузо обратил внимание на игрока будучи главным тренером «Милана» (2017-2019) и «Наполи» (2019-2021). В то время Джеко защищал цвета «Ромы».