Де Шильо продлил контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» объявил о продлении контракта с защитником команды Маттиа де Шильо.

Сообщается, что новое соглашение итальянца с туринским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 29-летний де Шильо провёл в составе «Ювентуса» 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае подписания нового соглашения, футболисту придётся пойти на снижение заработной платы, которая теперь составит 1,5 миллиона евро за сезон.