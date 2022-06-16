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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо продлил контракт с «Ювентусом»

16 Июня 2022 • 14:36 Комментировать

«Ювентус» объявил о продлении контракта с защитником команды Маттиа де Шильо.

Сообщается, что новое соглашение итальянца с туринским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 29-летний де Шильо провёл в составе «Ювентуса» 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае подписания нового соглашения, футболисту придётся пойти на снижение заработной платы, которая теперь составит 1,5 миллиона евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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