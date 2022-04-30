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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо придётся согласиться на снижение зарплаты

30 Апреля 2022 • 00:40 Комментировать

Защитнику «Ювентусу» Маттиа де Шильо придётся согласить на понижение зарплаты, если он хочет подписать новый контракт с клубом. Нынешний контракт игрока истекает в июле этого года.

Футболист готов подписать новое соглашение до 2025 года даже с понижением зарплаты с 2,7 миллионов до 1,5 миллиона евро за сезон, сообщает Calciomercato.

Де Шильо стал одним из основных игроков «Ювентуса» после возвращения в команду главного тренера Массимилмано Аллегри. В этом сезоне 29-летний футболист провел в Серии А 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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