Де Шильо придётся согласиться на снижение зарплаты

Защитнику «Ювентусу» Маттиа де Шильо придётся согласить на понижение зарплаты, если он хочет подписать новый контракт с клубом. Нынешний контракт игрока истекает в июле этого года.

Футболист готов подписать новое соглашение до 2025 года даже с понижением зарплаты с 2,7 миллионов до 1,5 миллиона евро за сезон, сообщает Calciomercato.

Де Шильо стал одним из основных игроков «Ювентуса» после возвращения в команду главного тренера Массимилмано Аллегри. В этом сезоне 29-летний футболист провел в Серии А 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.