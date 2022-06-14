Пирло будет работать на стадионе, на котором проиграл памятный финал Лиги чемпионов в 2005 году

Мы уже сообщали, что знаменитый Андреа Пирло, блиставший в прошлом в составе «Милана» и «Ювентуса», решил пойти по стопам Винченцо Монтеллы и поработать в Турции. Он будет руководить стамбульским клубом «Карагюмрюк», который в минувшем сезоне занял восьмое место в турецкой Суперлиге.

Любопытно, что Пирло будет работать на стадионе имени Ататюрка, на котором он проиграл в составе «Милана» финал Лиги чемпионов 2005 года, когда его команда вела 3:0, но пропустила три мяча от «Ливерпуля» и затем провалилась в серии пенальти.

Есть еще один очень любопытный аспект, связанный с этим стадионом - над ним почти постоянно господствует северный ветер, в результате чего в южные ворота залетают намного больше мячей, чем в северные.