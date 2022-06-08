«Атлетико» готов отпустить Морату в «Ювентус»

Президент мадридского «Атлетико» подтвердил факт переговоров с «Ювентусом» по Альваро Морате.

29-летний форвард нужен наставнику туринцев Массимилиано Аллегри. Сам испанец тоже предпочёл бы перебраться в «Ювентус» на постоянной основе. Президент «матрасников» заявил, что переговоры продолжаются. По данным Фабрицио Романо, мадридский клуб огласил свои требования – теперь дело за «старой синьорой». Стороны пытаются найти оптимальное решение для всех сторон.

Альваро Мората провёл прошедший сезон в «Ювентусе» на правах аренды. Туринский клуб мог выкупить нападающего за оговорённую ранее фиксированную цену, но счёл её завышенной.