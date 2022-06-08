Боссы «Наполи» предложили контракт экс-форварду «Ювентуса»

Итальянский экс-нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить свою карьеру в «Наполи».

По информации инсайдера Николо Скиры, неаполитанская команда предложила 28-летнему итальянскому футболисту четырёхлетнее соглашение с зарплатой в два с половиной миллиона евро в год. Стоит отметить, что Бернардески хочет получать не меньше трёх миллионов евро, так что переговоры между сторонами всё ещё продолжаются.

Напомним, что в прошедшем сезоне Федерико Бернардески провёл в итальянской лиге в составе «старой синьоры» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.