«Милан» хочет выкупить Мессиаса по скидке

«Милан» хочет выкупить полузащитника «Кротоне» Жуниора Мессиаса по скидке. Об этом сообщает в социальных сетях итальянский журналист Даниэле Лонго. Напомним, что в прошлом сезоне бразилец играл за «россонери» на правах годичной аренды.

Отмечается, что в то же время «Милан» будет готов выслушать предложения других клубов по трансферу полузащитника Алексиса Салемакерса. В услугах игрока ранее были заинтересованы других клубы из итальянской Серии А.

В прошлом сезоне Жуниор Мессиас отметился пятью голами и двумя результативными передачами за «Милан» в чемпионате Италии. Эти действия помогли «Милану» в конце кампании отпраздновать Скудетто.