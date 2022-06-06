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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить Мессиаса по скидке

06 Июня 2022 • 13:44 Комментировать (1)

«Милан» хочет выкупить полузащитника «Кротоне» Жуниора Мессиаса по скидке. Об этом сообщает в социальных сетях итальянский журналист Даниэле Лонго. Напомним, что в прошлом сезоне бразилец играл за «россонери» на правах годичной аренды.

Отмечается, что в то же время «Милан» будет готов выслушать предложения других клубов по трансферу полузащитника Алексиса Салемакерса. В услугах игрока ранее были заинтересованы других клубы из итальянской Серии А.

В прошлом сезоне Жуниор Мессиас отметился пятью голами и двумя результативными передачами за «Милан» в чемпионате Италии. Эти действия помогли «Милану» в конце кампании отпраздновать Скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кротоне Жуниор Мессиас
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