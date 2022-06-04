Агенты Кина работают над уходом игрока из «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин должен покинуть команду в летнее межсезонье. Молодой итальянец не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Согласно Calciomercato, агенты Мойзе Кина сейчас активно работают над тем, чтобы найти своему клиенту новый клуб. Среди заинтересованных команд ранее числился французский «ПСЖ», за который футболист выступал в сезоне-2020/21 на правах аренды.

Напомним, что «Ювентус» недавно выкупил Кина у «Эвертона» за 28 миллионов евро. Опция была обязательной, иначе «старая синьора» не стала бы ей воспользоваться. В прошлом сезоне Кин отметился 5 голами в Серии А.