Делофеу может перейти в команду из топ-3 Серии А

Полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу может продолжить карьеру в другом клубе итальянской Серии А. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, в услугах футболиста заинтересован «Наполи», которым руководит Лучано Спаллетти.

Сообщается, что неаполитанский клуб добился серьёзного прогресса в переговорах по трансферу Делофеу. В команде Лучано Спаллетти испанец на позиции левого вингера может заменить капитана Лоренцо Инсинье, который на правах свободного агента перебрался в «Торонто».

Напомним, что в прошлом сезоне воспитанник «Барселоны» Делофеу забил 13 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Италии за «Удинезе». Ранее футболист также выступал в АПЛ за «Уотфорд» и «Эвертон».