Мхитарян не продлит контракт с «Ромой» и уйдёт в другой клуб Серии А

Полузащитник Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с «Ромой». По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, теперь армянский хавбек намерен присоединиться к миланскому «Интеру», который предложил ему более выгодные условия.

По сведениям источника, «Интер» и раньше был уверен в подписании Мхитаряна. Армянин уже уведомил руководство «Ромы», что он не будет продлевать истекающее соглашение.

Напомним, что Мхитарян присоединился к «Роме» летом 2019 года и с тех пор выиграл с клубом Лигу конференций. В «Интере» полузащитник воссоединится со своим бывшим одноклубником Эдином Джеко.