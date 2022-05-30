«Монца» сыграет в Серии А впервые в своей истории

«Монца» завоевала первое в своей истории повышение в высший дивизион итальянского футбола.

В финале плей-офф в упорной борьбе была повержена «Пиза» – 4:3 (6:4 по сумме двух встреч). Таким образом, в следующем сезоне «Монца» дебютирует в Серии А и станет 69-м клубом, когда-либо выступавшим в элитном итальянском дивизионе, информирует Opta.

«Монца» завершила регулярный сезон в Серии Б на четвёртом месте, пропустив вперёд «Пизу», «Кремонезе» и «Лечче».

Владельцем «Монцы», представляющей одноимённый город, является Сильвио Берлускони.