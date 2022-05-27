Тотти может вернуться в «Рому» на управляющую должность

Лучший бомбардир в истории «Ромы» Франческо Тотти может вернуться в клуб на управляющую должность. По информации от Football Italia, бывший нападающий «волков» ведёт переговоры с руководством о том, чтобы в будущем занять какую-то должность в клубе.

Напомним, что Тотти завершил свою профессиональную карьеру в составе «Ромы» в сезоне 2016/17. Когда итальянец завершал карьеру, ему было 40 лет. Сейчас он регулярно посещает матчи «Ромы» на трибунах. Легендарный нападающий присутствовал на финале Лиги конференций, где команда Жозе Моуринью обыграла «Фейеноорд» и выиграла для «волков» первые трофей с 2008 года.