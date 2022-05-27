Филиппо Индзаги снова может стать тренером «Брешии»

Роман Филиппо Индзаги с «Брешией» может продолжиться - в лучших традициях итальянских отношений. Зимой Индзаги сперва уволил импульсивный владелец клуба Массимо Челлино, затем выяснилось, что он не имел права делать этого согласно контракту и вернул «Пиппо» на должность наставника клуба.

Затем увольнение все-таки состоялось, на должность тренера был приглашен Еудженио Корини, который проиграл «Монце» в матчах плей-офф за путевку в Серию А. И Челлино, конечно же, уволил и Корини. Его даже не пригласили на традиционное для «Брешии» мероприятие по прощанию с болельщиками до начала следующего сезона.

Зато туда был приглашен не кто иной, как Филиппо Индзаги. И теперь, как сообщает Sky Sport, не исключено, что он снова станет наставником «Брешии».