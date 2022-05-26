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Чемпионат Италии. Серия А

Рейна: «Поиграю ещё год, а потом завершу карьеру»

26 Мая 2022 • 17:01 Комментировать

Голкипер римского «Лацио» Пепе Рейна заявил, что собирается завершить игровую карьеру по окончанию следующего сезона. Бывший игрок сборной Испании также добавил, что после завершения карьеры хотел бы стать тренером.

«Думаю, я проведу ещё один год, который у меня остался по контракту с «Лацио». После этого я собираюсь завершить карьеру. Следующий сезон станет 24 в моей профессиональной карьере. После этого я хочу стать тренером. В сентябре следующего года начну проходить тренерские курсы», – цитирует голкипера Calciomercato.

Напомним, что за свою карьеру Рейна успел поиграть за такие топ-клубы, как «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Наполи» и «Милан». 31 августа футболисту исполнится 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Пепе Рейна
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