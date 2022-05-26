Сересо: «Не знаю, останется ли Мората в «Атлетико», это зависит от «Ювентуса»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался насчёт ситуации с нападающим Альваро Моратой, который недавно закончил свой второй сезон в аренде за туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что «старая синьора» не хочет выкупать нападающего за 35 миллионов евро, и просит у «матрасников» снизить эту сумму.

«Останется ли Мората в «Атлетико»? Я не знаю. Всё зависит от «Ювентуса». Больше мне нечего сказать по поводу этой ситуации, давайте подождём и увидим, что произойдёт», – цитирует Сересо Calciomercato.

Напомним, что Мората присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года. Это был второй приход испанца в команду после того, как он провёл в Турине два сезона с 2014 по 2016 год.