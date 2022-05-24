Тренер «Милана» сделал тату в честь победы клуба в Серии А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли сделал себе татуировку в честь победы миланского клуба в итальянском чемпионате в этом сезоне.

56-летний итальянский специалист решил набить себе татуировку в честь победы «Милана» в Серии А. Теперь на руке у Пиоли красуется щит в цветах итальянского фланга с цифрой 19, ведь именно столько титулов теперь стало у «Милана». Стоит отметить, что для специалиста этот трофей стал первым в карьере.

Напомним, что миланская команда под шефством Стефано Пиоли заняла первую строчку в турнирной таблице и на два балла опередила «Интер».