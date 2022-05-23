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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» заплатит «Ювентусу» 23 миллиона евро за Демирала

23 Мая 2022 • 19:31 Комментировать

«Аталанта» решила всё же выкупить защитника Мериха Демирала у туринского «Ювентуса» на постоянной основе. По информации Фабрицио Романо, сумма выкупа за игрока сборной Турции составит 23 миллиона евро.

По сведениям источника, «Аталанта» намерена закрыть сделку по выкупу футболиста уже в ближайшее время. Ранее сам Демирал заявил, что в первое время не мог адаптировать в «Аталанте», но затем всё же собрался и улучшил свою игру.

В этом сезоне на счету 24-летнего защитника один гол и два ассиста в чемпионате Италии. «Аталанта» закончила кампанию на восьмом месте в таблице и впервые за долгое время не попала в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Мерих Демирал
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