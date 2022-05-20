Маккенни вызван в сборную США на товарищеские матчи после перелома ноги

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни вызван на товарищеские матчи национальной команды.

Напомним, 22 февраля полузащитник получил перелом ноги в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1). С тех пор 23-летний американец не появлялся на поле.

В товарищеских матчах сборная США сыграет против Марокко и Уругвая 1 и 5 июня соответственно. После этого национальная команда сыграет против Гренады и Сальвадора в Лиге наций КОНКАКАФ. Матч пройдут 11 и 15 июня.

«Мы рады снова собрать команду, поскольку мы готовимся к соревнованию с двумя другими участниками чемпионата мира и начинаем защиту нашего титула Лиги наций КОНКАКАФ.

«Поскольку до чемпионата мира осталось шесть месяцев, мы стремимся максимально использовать эти возможности и продолжать прогрессировать как команда. Мы с нетерпением ждем невероятной поддержки наших болельщиков, прежде чем мы будем в Катаре», - сказал главный тренер США Грегг Берхальтер.

В сборную США были вызваны 19 игроков, которые участвовали в квалификации к чемпионату мира 2022 года, в их числе полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, защитник «Нэшвилла» Уокер Циммерман и полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс.