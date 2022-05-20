Анчелотти: «Итальянский футбол не привлекателен по нескольким причинам»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу итальянского чемпионата.

«Я считаю, что итальянский футбол должен стремиться к улучшению зрелищности. Сейчас он не привлекателен по нескольким причинам. Не хватает эталонных фигур, таких как Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Гаттузо», - сказал итальянский специалист.

Также он отметил малое количество молодых итальянских игроков, выступающих в Серии А.

«В 2019 году был молодежный финал между Италией и Португалией, среди португальских игроков был Леао и другие футболисты, теперь они играют в высших португальских или английских лигах. Если вы посмотрите на этот состав, то увидите, что итальянские игроки гораздо менее активны», - добавил Анчелотти.

Ранее сборная Италии не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре, проиграв полуфинальный стыковой матч Северной Македонии со счетом 0:1.