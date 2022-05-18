«Интер» принял решение по будущему Индзаги

Владельцы миланского «Интера» довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги и ведут с ним переговоры о подписании нового трудового договора.

Инсайдер Николо Скира посредством социальной сети сообщил, что «нерадзурри» предложили специалисту новую сделку, которая будет рассчитана до середины 2024 года. В договоре «Интер» намерен прописать пункт о возможности пролонгации на один сезон.

Также миланский клуб готов увеличить заработную плату Индзаги с 4,2 миллиона евро до 5,3 млн.

46-летний специалист занял пост наставника «Интера» в июне прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.