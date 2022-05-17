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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта признался, что «Интер» контактировал с Аллегри в начале сезона

17 Мая 2022 • 14:34 Комментировать

Директор «Интера» Беппе Маротта сказал, что летом клуб связывался с Массимилиано Аллегри, прежде чем нанять Симоне Индзаги в качестве тренера. В то время «Интер» искал замену Антонио Конте, который покинул свой пост в конце сезона после того, как привел миланский клуб к чемпионству.

«Прежде чем заполучить Индзаги, у нас был контакт с Аллегри», — сказал Маротта в интервью DAZN. «Мы не думали, что Симоне будет свободен, а у Аллегри был впечатляющий послужной список».

Индзаги работал в «Лацио» с 2016 года, выиграв с командой Кубок и два Суперкубка Италии.

Сейчас «Интер» занимает второе место в Серии А. За тур до финиша чемпионата клуб на два очка отстает от «Милана» в борьбе за Скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри
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