Сарри: «Если Милинкович-Савич и уйдёт, то не в клуб Серии А»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился с журналистами мнением о будущем полузащитника клуба Сергее Милинковиче-Савиче.

«В разговоре с президентом «Лацио» я убедился, что если Милинкович действительно уйдет, а это будет нелегко для нас, он не останется в Италии», — сказал Сарри во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 36 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.