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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться

16 Мая 2022 • 17:40 Комментировать
Торино
...
Рома
20.05 21:45

Форвард «Ниццы» Джастин Клюйверт, выступающий на правах аренды из «Ромы», может вернуться в команду Жозе Моуринью на следующий сезон. По информации журналиста Флавио Трасотти, «Ницца» обязана выкупить нидерландца за 15 миллионов евро, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. За один тур до конца чемпионата, клуб потерял математические шансы финишировать в топ-3.

Это значит, что теперь «Ницце» придётся договариваться с «Ромой» на других условиях. По сведениям источника, римский клуб теперь могут не устроить 15 миллионов евро.

В этом сезоне Клюйверт забил 4 гола и отдал 5 результативных передач за «Ниццу» в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ницца Джастин Клюйверт
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