Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться

Форвард «Ниццы» Джастин Клюйверт, выступающий на правах аренды из «Ромы», может вернуться в команду Жозе Моуринью на следующий сезон. По информации журналиста Флавио Трасотти, «Ницца» обязана выкупить нидерландца за 15 миллионов евро, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. За один тур до конца чемпионата, клуб потерял математические шансы финишировать в топ-3.

Это значит, что теперь «Ницце» придётся договариваться с «Ромой» на других условиях. По сведениям источника, римский клуб теперь могут не устроить 15 миллионов евро.

В этом сезоне Клюйверт забил 4 гола и отдал 5 результативных передач за «Ниццу» в чемпионате Франции.