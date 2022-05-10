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Чемпионат Италии. Серия А

Барези: «Тонали знает, что он может ещё очень сильно прибавить»

10 Мая 2022 • 11:47 Комментировать

Легенда «Милана» Франко Барези лестно отозвался о прогрессе полузащитника клуба Сандро Тонали.

«Главное, чтобы он оставался скромным и уравновешенным. Он должен думать о себе и своих качествах. Он знает, что еще молод и может сильно вырасти», - сказал Барези в интервью La Repubblica.

В день своего рождения Тонали оформил дубль в последнем матче «Милана» против «Вероны» и помог клубу упрочить свою позицию в борьбе за Скудетто.

Барези отметил, что Тонали часто сравнивают с великими полузащитниками прошлого – Пирло, Гаттузо, де Росси – и подчеркнул, что для него Тонали является ярким примером полузащитника современности.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франко Барези Сандро Тонали
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