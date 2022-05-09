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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Милана» сравнил Тонали с экс-игроком «Ромы»

09 Мая 2022 • 09:05 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли очень лестно высказался по поводу игры итальянского полузащитника «россонери» Сандро Тонали.

Тренер заявил, что в этом сезоне полузащитник играет в более быстром темпе, совершает гораздо меньше ошибок и лучше видит партнёров по команде. Пиоли отметил, что многие эксперты сравнивают Тонали с Гаттузо, но это не совсем верно, так как по своим игровым характеристикам Сандро скорее похож на экс-игрока «Ромы» Даниэле Де Росси.

Напомним, что в этом сезоне Сандро Тонали провёл в итальянской лиге 34 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Даниэле Де Росси Стефано Пиоли Сандро Тонали
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09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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